별사랑이 임신 중 '아침마당'을 통해 근황을 전했다. / 사진='아침마당' 영상 캡처

별사랑이 임신 중 '아침마당'을 통해 근황을 전했다. / 사진='아침마당' 영상 캡처

27일 방송된 KBS1 '아침마당'의 '별별부부전' 코너에는 가수 별사랑과 남편 김완이 출연했다.별사랑은 "결혼한다고 나와서 응원 받고, 결혼했다고 나와서 격려 받고, 이제는 임신했다고 나오게 됐다"고 인사를 전했다. 임신 26주 차인 별사랑은 아이보리톤 원피스 위로 볼록 나온 D라인이 눈길을 끌었다.별사랑은 뱃속 아이의 태명이 '뽀기'라고 소개했다. 자신의 노래인 '돋보기'를 부르던 중 "행복, 축복"을 떠올린 그는 "복이 굴러 들어오길 바라며 지었다"고 밝혔다. 뱃속 아이는 아들이라고 한다.별사랑은 아들을, 남편은 딸을 원했다고. 김완은 중학생 시절부터 미래에 태어날 2세를 위한 이름을 생각해뒀다고 한다. 아들이면 '김건', 딸이면 '김수아'라고 짓고 싶다고 했다.평소 러닝으로 몸 관리를 하던 별사랑은 임신 후 웨이트, 필라테스 등으로 운동하고 있다고 밝혔다. 그럼에도 갑작스러운 신체 변화는 별사랑을 놀라게 했다. 별사랑은 "이렇게 살이 많이 찔 줄 몰랐다. 평소 먹는 것에 취미가 없었다. 뭘 보고도 맛있는 줄 몰랐다"면서 "뽀기를 가지고는 세상의 모든 음식이 다 맛있다"고 밝혔다. 이어 "26주인데 17kg이 쪘다. 항상 50kg를 유지했는데 67~68kg 된 거다. 그래서 몸에 담이 계속 온다"라고 고충을 토로했다.별사랑은 지난해 9월 결혼했다. 1살 연상인 남편은 별사랑의 어릴 적 첫사랑이라고 한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr