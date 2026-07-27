조서형 셰프/SNS
조서형 셰프/SNS
이모카세 김미령 셰프의 아들이 '장사천재 조사장' 조서형 셰프에 뿔났다.

지난 26일 방송된 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파')에서는 '곳간' 김미령 셰프와 '별은 내 가슴에' 조서형 셰프의 대결이 그려졌다.

이날 김미령은 전반전에 수육 튀김과 껍데기 튀김을 만들었다. 조서형은 산더미 제육과 김밥을 준비했다.
tvN '스트릿 레스토랑 파이터'
tvN '스트릿 레스토랑 파이터'
tvN '스트릿 레스토랑 파이터'
tvN '스트릿 레스토랑 파이터'
한 손님이 지나가면서 조서형에게 "이모카세 이겼다"라고 말하자 조서형은 김미령 가게를 향해 "이모카세 이겼대요"라고 여러 번 외쳤다. 가게 안에 있던 김미령의 아들 이준성은 "말을 왜 저렇게 하지"라고 불만을 표시했다.

그러나 결국 전반전, 후반전에서 패한 조서형은 "가게가 망해서 문 닫는 건 정말 슬픈 일이다. 조금만 더 잘해볼걸. 조금만 더 신경 썼더라면 가게가 망하지 않았을 텐데"라고 말했다. 이어 "나 이제 이름 바꿔야 한다. '장사천재' 이제 못 해요"라며 스트릿 아레나를 떠났다.

3라운드 미션은 100그릇 릴레이 팀전이다. 놀이공원에서 진행된다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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