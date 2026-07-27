조서형 셰프/SNS

tvN '스트릿 레스토랑 파이터'

tvN '스트릿 레스토랑 파이터'

이모카세 김미령 셰프의 아들이 '장사천재 조사장' 조서형 셰프에 뿔났다.지난 26일 방송된 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파')에서는 '곳간' 김미령 셰프와 '별은 내 가슴에' 조서형 셰프의 대결이 그려졌다.이날 김미령은 전반전에 수육 튀김과 껍데기 튀김을 만들었다. 조서형은 산더미 제육과 김밥을 준비했다.한 손님이 지나가면서 조서형에게 "이모카세 이겼다"라고 말하자 조서형은 김미령 가게를 향해 "이모카세 이겼대요"라고 여러 번 외쳤다. 가게 안에 있던 김미령의 아들 이준성은 "말을 왜 저렇게 하지"라고 불만을 표시했다.그러나 결국 전반전, 후반전에서 패한 조서형은 "가게가 망해서 문 닫는 건 정말 슬픈 일이다. 조금만 더 잘해볼걸. 조금만 더 신경 썼더라면 가게가 망하지 않았을 텐데"라고 말했다. 이어 "나 이제 이름 바꿔야 한다. '장사천재' 이제 못 해요"라며 스트릿 아레나를 떠났다.3라운드 미션은 100그릇 릴레이 팀전이다. 놀이공원에서 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr