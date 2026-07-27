구혜선이 카이스트 재학 당시를 회상했다. / 사진=구혜선 SNS

구혜선이 정재민 교수에게 받은 편지를 공개했다. / 사진=구혜선 SNS

배우 구혜선이 카이스트(KAIST) 대학원 재학 당시를 회상했다.27일 구혜선은 자신의 SNS에 "카이스트에 입학하였을 때 방황한 시간들이 있었는데요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 구혜선은 카이스트 학사복을 입고 카메라를 응시하고 있다.구혜선은 "그때마다 늘 챙겨주셨던 정재민 교수님. 덕분에 충만할 수 있었던 대학원 시간을 돌아보며 오늘도 정독합니다"라고 말했다. 대학원 재학 시절 자신을 이끌어 준 정재민 교수에게 감사를 전했다.다른 사진에는 정재민 교수가 구혜선에게 쓴 편지가 담겨있어 눈길을 끈다. 편지에는 "언제나 강의실에 1등으로 온 사람"이라고 적혀있다. 정재민 교수는 구혜선의 성실함을 칭찬했다. 두 사람의 각별한 사제 인연이 뭉클함을 자아낸다.정재민 교수는 KAIST 문술미래전략대학원장으로 디지털 미디어 이용자 산업과 문화콘텐츠 산업을 연구하고 있다. 구혜선은 2020년 안재현과 이혼 후 2024년 카이스트 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학했다. 지난 2월 졸업했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr