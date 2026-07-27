김희철 / 사진 = 김희철 SNS

그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 파격적인 비주얼 변화를 시도했다.26일 김희철은 자신의 SNS에 "철지리"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 네이비 체크무늬 반소매 셔츠와 한껏 내린 카고 반바지, 니삭스, 슬리퍼 등 난해한 패션 조합으로 주택가 사이에서 촬영을 진행 중인 김희철의 모습이 담겼다.특히, 그의 파격적인 헤어 스타일이 눈길을 끌었다. 이날 김희철은 더벅머리를 하고 등장해 놀라움을 안겼다. 그러면서도 그는 독보적인 콧대와 또렷한 이목구비로 변함없는 미모를 자랑했다.해당 사진을 본 팬들은 "아이돌이 이래도 돼?", "패션 진짜 콘셉트에 충실하게 입었네" 등의 유쾌한 반응을 보였다. 가수 정기고 역시 "바지 더 올려입어야지"라고 조언해 웃음을 더했다.한편, 김희철은 지난 5월 '아는 형님' 잠정 휴식 소식을 전한 후 JTBC 신규 예능 '연애전쟁' MC로 발탁돼 활발한 활동을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr