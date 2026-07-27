배우 강민아가 종영소감을 남겼다./사진제공=토일드라마 ‘공감세포’

배우 강민아가 종영소감을 남겼다./사진제공=토일드라마 ‘공감세포’

배우 강민아가 종영소감을 남겼다./사진제공=토일드라마 ‘공감세포’

배우 강민아가 종영소감을 남겼다./사진제공=토일드라마 ‘공감세포’

배우 강민아가 애정을 담은 종영 소감을 밝혔다.강민아는 지난 26일 종영한 라이프타임 토일드라마 ‘공감세포’에서 뜻하지 않은 논란과 더불어 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 겪는 톱배우 ‘유지안’로 분해 열연을 펼쳤다.강민아는 소속사를 통해 “길다면 길고 짧다면 짧은 한 달 동안 많은 분들이 드라마를 보시며 함께 즐거워해 주신 것 같아 기쁘다”라며 소회를 말했다. 이어 “지안이는 저와 비슷한 점이 많기도 했고, ‘감정 전이’라는 판타지적인 상황 덕분에 여러 가지 감정을 연기할 수 있어서 저 역시 연기하는 내내 즐거웠다”라고 덧붙였다.마지막으로 “그동안 ‘공감세포’를 사랑해 주신 시청자 여러분들께 진심으로 감사드린다. 아직 못 보신 분들도 저희 드라마 보시면서 즐거움을 느끼셨으면 좋겠다. 저는 또 좋은 모습으로 찾아뵙겠다”라는 진심 어린 감사 인사를 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr