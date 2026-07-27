10년 동안 시청자들과 함께한 '프리한 19'가 530회를 끝으로 대장정의 막을 내린다./사진제공=tvN SHOW

10년 동안 시청자들과 함께한 '프리한 19'가 530회를 끝으로 대장정의 막을 내린다./사진제공=tvN SHOW

10년 동안 시청자들과 함께한 '프리한 19'가 530회를 끝으로 대장정의 막을 내린다.27일 오후 9시 50분 방송되는 tvN SHOW '프리한 19' 최종회에서는 '특집! 휴가 선물 대잔치 19'를 주제로 여행지에서 꼭 사야 할 대표 쇼핑 아이템을 소개한다.이번 방송에서는 각 나라의 스테디셀러 기념품부터 현지에서만 구할 수 있는 이색 상품까지 다양한 아이템이 공개된다. 특히 배우 박보검이 중국 상하이 방문 당시 현지 마트에서 직접 구입한 것으로 알려진 중국 한정 감자칩과 국내 제조사가 만들었지만, 베트남 전통 식자재를 사용해 현지에서만 판매되는 케이크 등이 소개된다.여름휴가를 떠나지 못한 시청자들을 위한 이벤트도 마련됐다. 방송에서 소개된 여행 기념품으로 구성한 선물 박스를 공식 SNS 이벤트를 통해 증정할 예정이다.'프리한 19'는 2016년 5월 첫 방송을 시작해 약 10년간 다양한 정보와 여행, 문화 콘텐츠를 소개하며 시청자들과 만났다. 총 530회에 걸쳐 1만 개가 넘는 아이템을 다루며 프로그램의 색깔을 이어왔다.최종회를 맞아 제작진은 오랜 시간 프로그램을 이끈 전현무, 오상진, 한석준 3 MC를 위한 특별한 선물도 준비한 것으로 알려졌다.'프리한 19' 최종회는 27일 오후 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr