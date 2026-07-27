배우 김윤성이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 신스틸러로 합류했다./사진제공=디즈니+

배우 김윤성이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 신스틸러로 합류했다./사진제공=디즈니+

배우 김윤성이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 신스틸러로 합류했다.지난 22일 첫 공개된 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준 분)이 살아 돌아온 진만(이동욱 분)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 반격에 나서는 스타일리시 뉴웨이브 액션 시리즈다.김윤성은 극 중 박진우 역을 맡았다. 탄탄한 연기력과 캐릭터 소화력을 바탕으로 극에 긴장감을 더하며 이야기에 힘을 보탠다. 그동안 다양한 작품에서 연기 스펙트럼을 넓혀온 김윤성은 이번 작품에서 한층 커진 세계관과 액션 서사 속 인물로 새로운 모습을 선보인다.김윤성은 소속사를 통해 "많은 팬분이 기다려 주신 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'라는 좋은 작품에 함께할 수 있어 매우 뜻깊고 기쁘다"며 "현장에서 감독님, 배우분들과 합을 맞추며 최선을 다해 촬영했으니 디즈니+를 통해 재미있게 즐겨주셨으면 좋겠다"고 소감을 전했다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개 에피소드씩, 총 8개의 에피소드를 공개한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr