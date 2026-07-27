지연수가 아바타 소개팅을 진행한 근황을 공개했다. / 사진=지연수 SNS

지연수가 각선미를 뽐냈다. / 사진=지연수 SNS

레이싱모델 출신 방송인 지연수가 아바타 소개팅을 진행한 근황을 공개했다.27일 지연수는 자신의 SNS에 "아바타 소개팅을 했습니다"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 지연수는 하늘색 트위드 원피스를 입고 카메라를 보며 웃고 있다. 지연수는 임우일을 태그하고 "함께해 주셔서 감사하다"라고 말했다. 지연수는 임우일과 콘텐츠 촬영 중에 아바타 소개팅을 진행한 것으로 보인다. 소개팅 현장이 담긴 영상은 27일 오후 6시 지연수의 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'를 통해 공개된다.다른 사진에서 지연수는 계단에서 찍은 전신사진을 공개했다. 레이싱모델 출신 다운 각선미가 눈길을 끌었다.1980년생인 지연수는 2014년 일라이와 결혼했으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 키우며 유튜브를 통해 싱글맘의 일상을 올리고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr