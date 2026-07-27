배우 류아벨이 숨겨진 악역의 정체를 드러내며 극의 긴장감을 끌어올렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 류아벨이 숨겨진 악역의 정체를 드러내며 극의 긴장감을 끌어올렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 류아벨이 숨겨진 악역의 정체를 드러내며 극의 긴장감을 끌어올렸다.지난 25일 방송된 tvN 토일드라마 '오싹한 연애' 3회에서는 류아벨이 연기한 정상급 웨딩드레스 디자이너 해나 정의 비밀이 밝혀졌다.과거 장면에서는 제주도에서 다미(김민주 분)와 마주한 해나의 모습이 그려졌다. 해나는 자신을 찾아온 다미에게 거친 말과 함께 적대적인 태도를 보였고, 다미의 디자인을 가로챘다는 의혹도 강하게 부인했다. 그러나 다미는 해나가 자신의 작업 노트를 휴대전화로 몰래 촬영하는 모습이 담긴 CCTV 영상을 내밀며 표절 정황을 제시했다.궁지에 몰린 해나는 휴대전화를 빼앗으려 몸싸움을 벌였고, 끝내 다미를 절벽 아래로 밀어 충격을 안겼다. 이후 천여리(박은빈 분)의 추적으로 모든 진실이 밝혀졌고, 해나는 경찰에 체포됐다. 하지만 끝까지 자신의 잘못을 인정하지 않으며 집착 어린 면모를 보였다.류아벨은 성공과 명예를 향한 해나 정의 왜곡된 욕망과 무너져가는 심리를 밀도 있게 그려냈다. 자신감 넘치는 디자이너의 모습부터 초조함과 분노, 광기에 가까운 집착으로 치닫는 감정선을 자연스럽게 이어가며 캐릭터의 설득력을 높였다. 특히 절벽에서 다미와 대치하는 장면에서는 긴장감을 끌어올리며 강한 인상을 남겼다.류아벨은 배우 류혜영의 친언니다. 최근 류혜영은 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 마른 체형으로 화제를 모았다. 자매는 서로 다른 매력으로 시청자들을 만나고 있다.특별출연이라는 짧은 분량에도 류아벨은 해나 정이라는 인물을 선명하게 남겼다. 작품마다 안정적인 연기를 보여주고 있는 만큼 그의 다음 행보에도 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr