베이비몬스터/ 사진 제공=YG

그룹 베이비몬스터가 미국 메인스트림 라디오 차트에 입성했다.미국 미디어베이스(Mediabase)가 발표한 최신 차트(집계 기간 7월 19~25일) '톱 40 라디오 차트(Top 40 Radio Chart)'에 따르면 베이비몬스터(BABYMONSTER)의 미니 3집 타이틀곡 '춤(CHOOM)'은 35위로 진입했다.미디어베이스의 '톱 40 라디오 차트'는 미국과 캐나다 주요 라디오 방송국의 송출 데이터를 바탕으로 순위를 집계한다. 해당 데이터는 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100(Hot 100)'의 구성 요소인 '라디오 송즈(Radio Songs)'에도 반영돼 북미 대중음악 시장에서의 대중성과 확산세를 가늠하는 지표로 활용된다. '춤(CHOOM)'은 미국 로스앤젤레스 KIIS-FM, 뉴욕 Z100(WHTZ-FM), 시카고 WKSC-FM 등 주요 라디오 스테이션에서 전파를 탔다.이로써 베이비몬스터는 데뷔 후 처음으로 미국 메인스트림 라디오 차트에 이름을 올렸다. 발매 11주가 지난 시점에 거둔 성과란 점에서도 이목이 쏠린다.베이비몬스터는 두 번째 월드투어를 통해 열기를 이어간다. 서울을 시작으로 일본, 아시아, 북미, 유럽, 남미 등 5개 대륙 18개 도시에서 총 29회 공연을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr