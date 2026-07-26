가수 비비가 '워터밤 서울 2026'에서 선보인 퍼포먼스를 두고 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다./사진=SNS 갈무리

가수 비비가 '워터밤 서울 2026'에서 선보인 퍼포먼스를 두고 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다./사진=SNS 갈무리

가수 비비가 '워터밤 서울 2026'에서 선보인 퍼포먼스를 두고 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.비비는 지난 25일 경기 고양시 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에 올랐다.이날 비비는 공연 도중 점프슈트의 지퍼를 내린 뒤 의상을 벗는 퍼포먼스를 선보였다. 이어 무릎을 꿇은 채 남성 댄서들에 둘러싸여 얼굴 높이에 위치한 마이크를 향해 노래를 부르는 장면이 연출됐다. 이를 두고 일부 누리꾼은 마이크의 위치와 안무 구성이 성행위를 연상시킨다며 수위가 지나쳤다는 반응을 보였다.공연 영상은 SNS를 중심으로 빠르게 확산됐다. 이를 본 누리꾼은 "선을 넘었다", "이게 워터밤이 맞나. 너무 불건전하다", "의도한 연출 같아 민망했다", "적당히 했으면 좋겠다" 등의 반응을 남겼다.반면 "표현의 자유를 존중해야 한다", "워터밤 콘셉트에 맞는 퍼포먼스였다", "무대를 더 뜨겁게 만든 것 같다"며 비비를 옹호하는 의견도 적지 있었다.비비는 과거에도 파격적인 콘셉트와 발언으로 여러 차례 화제를 모았다. 티빙 오리지널 '마녀사냥 2022'에서는 성 관련 주제를 거침없이 이야기했고, 언더붑과 로우라이즈 패션 등 과감한 스타일링으로 주목받았다. 대학 축제 무대에서 욕설을 사용해 논란이 일자 직접 사과하기도 했다.가수와 배우 활동을 병행하며 음악성과 연기력에서는 꾸준히 호평을 받아왔지만, 높은 수위의 퍼포먼스와 노출 의상, 솔직한 발언 등을 둘러싼 논란 역시 반복적으로 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr