배우 양준석이 최대훈의 조언을 듣고 있다. / 사진=양준석 SNS

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드라마 '김부장'에서 성한수(최대훈 분)의 아들 성태훈 역으로 출연했던 배우 양준석이 최대훈에게 고마운 마음을 전했다.양준석은 지난 26일 자신의 인스타그램을 통해 최대훈에 대해 "첫 액션 연기라 많이 긴장했는데, 촬영 내내 아빠처럼 챙겨주시고 세심하게 이끌어주시면서 아낌없이 조언해주신 덕분에 매 순간 배우며 무사히 촬영을 마칠 수 있었다"고 인사를 전했다.그는 최대훈에 대해 "이렇게 해보면 어떨까?", "이 장면에서는 조금 더 감정을 담아서" 등 틈틈이 해주신 한 마디들이 무엇보다 큰 가르침이었다고 고마움을 표했다.이어 양준석은 "늘 먼저 다가와 분위기를 편하게 만들어주시고, 후배가 좋은 모습을 보여줄 수 있도록 진심으로 이끌어주신 따뜻한 마음을 오래도록 잊지 못할 것"이라고 최대훈에게 마음을 보냈다.그러면서 양준석은 "성한수 아들 성태훈이 될 수 있어 행복했습니다"라며 "아빠 사랑해요!"라고 덧붙였다.한편 양준석은 지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에서 8화와 마지막화에서 얼굴을 보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr