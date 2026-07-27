그룹 방탄소년단의 'Butter' 뮤직비디오 11억 뷰 달성 기념 포스터. / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 'Butter'(버터) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 11억 회를 넘어섰다.2021년 5월 공개된 'Butter' 뮤직비디오는 27일 오전 2시 기준 유튜브 조회수 11억 회를 돌파했다. 이로써 방탄소년단은 'Dynamite', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)(Feat. Halsey)', 'DNA', 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)', 'FAKE LOVE', 'IDOL'에 이어 통산 일곱 번째 11억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.뮤직비디오는 흑백과 컬러 화면을 오가며 정장과 캐주얼 의상을 활용한 퍼포먼스를 담았다. 머리를 쓸어 올리는 동작과 손키스, 풋워크 안무 등이 포인트다. 공개 당시에는 약 21시간 만에 조회 수 1억 회를 돌파하며 당시 K팝 뮤직비디오 최단 기록을 세웠다.'Butter'는 'Dynamite'에 이어 발표한 방탄소년단의 두 번째 영어 싱글이다. 2021년 6월 5일 자 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에서 1위로 데뷔했으며, 방탄소년단의 통산 10번째 1위 곡으로 기록됐다. 이후 20주 동안 차트에 이름을 올렸다.방탄소년단은 'Dynamite'를 비롯해 다수의 10억 뷰 이상 뮤직비디오를 보유하고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr