밴드 원위의 디지털 싱글 '線 : The Wake' 커버 이미지. / 사진제공=알비더블유(RBW)

밴드 원위(ONEWE)가 디지털 싱글 '線 : The Wake'를 발표한다.원위는 27일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 디지털 싱글 '線 : The Wake'를 발매한다. 이번 싱글은 지난 5월 공개한 '點 : The Quiver'에 이은 '점·선·면' 시리즈의 두 번째 작품이다. 시리즈는 오는 8월 19일 발매되는 정규 3집 '面 : Unknown Atlas'로 이어진다.타이틀곡 '우리들은 행방불명(Neverland)'은 현실을 벗어나 상상의 공간인 네버랜드로 향하는 이야기를 담았다. 그런지 스타일의 일렉트릭 기타와 리듬을 중심으로 한 밴드 사운드가 특징이다.뮤직비디오는 애니메이션 형식으로 제작됐다. 멤버들은 피터팬과 탐험가, 인어, 숲의 수호자, 요정 등 각기 다른 캐릭터로 등장해 네버랜드를 배경으로 한 이야기를 펼친다.'線 : The Wake'는 27일 오후 6시 각종 음원 플랫폼에서 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr