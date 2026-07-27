배우 소지섭이 반전 매력을 보여줬다. / 사진=소지섭 SNS

배우 소지섭이 '김부장' 촬영 비하인드 사진을 공개했다. / 사진=소지섭 SNS

'김부장' 소지섭이 종영을 기념하며 촬영 비하인드 사진을 공개했다.배우 소지섭은 지난 26일 자신의 SNS에 "감사하고 행복했소"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 SBS 금토드라마 '김부장'의 촬영 현장이 담겼다. 작품 속 긴장감 넘치는 분위기와는 상반된 배우들의 화기애애한 모습이 눈길을 끌었다.공개된 사진 속 소지섭은 극 중 딸 김민지(서수민 분)와 중학교 졸업식 장면을 촬영하는 모습부터 대본에 집중하는 모습, 최대훈과 함께 오토바이에 올라 브이 포즈를 취하는 모습까지 다양한 현장 분위기를 전했다.특히 윤경호, 최대훈, 서수민과 함께 윙크를 하며 앙증맞은 포즈를 취한 사진이 시선을 사로잡았다. 극 중 강렬한 액션과 묵직한 카리스마를 선보였던 모습과는 다른 반전 매력으로 팬들의 미소를 자아냈다.한편 '김부장'은 지난 25일 10회를 끝으로 종영했다. 최종회 시청률은 23%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr