조혜정 / 사진 = 조혜정 SNS

배우 조재현의 딸 조혜정이 확 달라진 인상을 자랑했다.26일 조혜정은 자신의 SNS에 "축덕꼬꼬마 보고 싶어"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 화이트 홀터넥 슬리브리스톱과 데님 팬츠를 매치한 캐주얼룩으로 유럽 여행 중인 조혜정의 모습이 담겼다.특히, 몰라보게 슬림해진 그의 실루엣이 눈길을 끌었다. 앞서 7kg를 감량했다는 그는 과거 통통했던 이미지를 벗고 갸름한 비주얼과 군살 하나 없는 팔뚝, 한층 선명해진 이목구비로 세련된 분위기를 자아내 놀라움을 안겼다. 사진을 접한 팬들 역시 "잔짜 예뻐졌다", "다이어트 전후 차이 대박" 등의 반응을 쏟아냈다.한편, 조혜정은 2018년 배우 활동을 잠시 중단한 뒤 tvN '우리들의 블루스'로 복귀를 알렸다. 그는 최근 티빙 드라마 '유미의 세포들3'에 출연해 반가움을 안기기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr