수영이 '냉장고를 부탁해'에 출연한다. / 사진='냉장고를 부탁해' 예고편 캡쳐

수영이 '냉장고를 부탁해'에 출연한다. / 사진='냉장고를 부탁해' 예고편 캡쳐

그룹 소녀시대의 수영이 권성준 셰프의 팬심을 의심했다.지난 26일 공개된 JTBC dPsmd '냉장고를 부탁해' 82회 예고편에는 가수 엄정화와 수영이 등장했다. 환호하는 셰프들의 모습이 그려진 가운데, 수영은 권성준 셰프의 팬심 검증에 나섰다.수영이 "내 데뷔 작품이 뭔지 혹시 알고 있냐"고 묻자, 권성준은 "이름을 까먹었다"고 답해 주위를 탄식하게 했다. 이에 수영은 "신빙성이 없어졌다"라고 말했고, 김성주는 "수영을 위한 마음이 의심받고 있다"고 말했다.이어진 요리 대결에서 권성준 셰프는 요리에 앞서 "오늘은 그냥 목숨 걸고 하겠다"라며 비장한 각오를 다졌다. 권성준 셰프의 음식을 먹던 수영이 손을 막고 입을 가리자 출연진이 놀랐다. 하지만 수영은 손 하트를 그리며 분위기를 쥐락펴락하는 모습을 보였다.예고편 말미 권성준은 "어릴 때부터 꿈꿨던 순간이 있다"며 "수영과의 '다만세'"라고 밝혔다. 이에 수영이 "거절하겠다"라고 단칼에 답했다.권성준 셰프는 앞서 방송을 통해 과거 소녀시대 팬으로 활동했다고 밝힌 바 있다. 당시 '화수은화' 카페에서 활동하던 그는 닉네임 '수영 남편'으로 활동했다고 털어놨다.'냉장고를 부탁해' 82회는 오는 8월 2일 저녁 8시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr