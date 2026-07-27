장성규가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB
장성규가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB
장성규와 말왕이 먹방을 선보였다.

지난 26일 방송된 코미디TV '메추리 원정대'에서는 제한된 단서로 메뉴를 추리하는 장성규와 말왕의 추리 대결이 전파를 탔다.

첫 번째 메뉴는 소리와 촉감만으로 음식을 유추하는 미스터리 박스 게임이었다. 말왕은 양은 냄비 소리만 듣고도 정답을 맞힌 데 이어 촉감으로 동태를 알아챘다. 그는 "양은 냄비면 동태탕"이라고 단번에 외쳤다. 장성규가 "맞히는데 1초도 안 걸리네"라며 감탄하자, 제작진은 곧바로 세트 메뉴 추리 미션을 이어갔다. 말왕은 오징어까지는 맞혔지만, 정답인 오징어보쌈까지는 두 사람 모두 유추하지 못했다. 이어 식당에서 정체를 확인한 뒤에야 "흔한 메뉴는 아니지 않냐"라며 신기해했다.
사진제공=코미디TV
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냉면에 겨자와 식초를 듬뿍 넣은 말왕은 "냉면은 조기교육"이라며 "개인 취향이니 따라 하지 말라"고 당부했다. 이를 본 장성규가 "이건 벌칙 아니냐"라고 하자, 말왕은 한입 먹어보라며 권했다. 직접 맛본 장성규는 "발냄새가 난다"라면서도 이내 "취두부 같은 매력이 있는 것 같다"라고 말했다.

두 번째 촉감 미션에서 말왕은 홍어라고 확신했지만, 장성규가 "아니면 어떡할 거냐"며 내기를 제안했다. 이에 말왕은 오른팔을, 장성규는 아내를 걸겠다고 답해 폭소를 자아냈다. 제작진의 힌트가 이어지자 장성규는 "장어다, 민물장어"라고 외치며 정답을 맞혔다.
사진제공=코미디TV
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장어와 함께 구워 먹는 재료를 맞히는 미션은 무승부로 끝났다. 무한리필이라는 설명에 장성규는 "장어도 좋은 걸 쓰시는 것 같은데 이게 남냐"고 물었고, 사장님이 손님이 많이 찾아와야 한다고 하자 장성규는 "잘 못 먹는 사람들이 많이 와야겠다"라고 말했다. 사장님이 "그래서 한 사람은 받지 않는다"고 하자 장성규는 "쯔양은 안 받으시겠다"고 농담을 건넸다. 사장님은 "안 받고 싶다"고 웃으며 답했다. 말왕이 "마케팅 효과가 엄청날 텐데"라고 거들자 장성규는 "카메라를 켜지 않은 채로 온다면 어떻겠냐"고 물었고, 사장님이 "그러면 안 되지"라고 너스레를 떨었다.

먹방을 이어가던 장성규는 "이건 좀 슬픈 소식"이라며 이용 시간이 2시간으로 제한된 점이 "유일한 단점"이라고 아쉬워했다. 말왕이 "이게 없으면 사장님이 개인회생하셔야 할 것"이라고 맞장구쳤다. 장성규는 "없으면 점심에 와서 밤까지 있을 것"이라며 능청을 떨었다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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