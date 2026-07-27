'래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'가 8월 7일 첫 공개된다./사진=Royal 44 SNS

'래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'가 8월 7일 첫 공개된다./사진제공=엠넷플러스

'래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'가 8월 7일 첫 공개된다.엠넷플러스 오리지널 예능 '래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'(이하 '래퍼 여친 구함')는 '쇼미더머니' 출신 래퍼들이 여성 출연진과 함께하는 연애 리얼리티다. 올 상반기 방송된 '쇼미더머니12' 제작진이 다시 의기투합한 작품이다.첫 번째 데이트에는 Royal 44(로얄포포), 정준혁, 노윤하, 더블다운, 바이스벌사가 출연한다. Royal 44(로얄 포티 포)는 '쇼미더머니12' 출연 당시 "전국 여자들 다 꼬실 거예요"라는 발언으로 화제를 모았다. 이 밖에도 순한 이미지의 정준혁, 유쾌한 에너지의 노윤하, 무대 밖 반전 매력을 예고한 더블다운, 예측 불가 캐릭터 바이스벌사가 첫 데이트에 나선다.여성 출연진인 '뮤즈' 3인의 정체에도 관심이 쏠린다. 제작진은 지난 6월 24일 참가자 모집을 시작해 30일까지 지원받았으며, 약 일주일 동안 3000여 명이 지원했다고 밝혔다. 프로그램은 각 뮤즈와의 데이트를 두 회씩 공개하는 방식으로 총 6부작으로 구성된다.제작진은 "래퍼들이 '사랑'이라는 보편적 감정 앞에서 보여주는 서툴지만, 진정성 있는 모습과 연애 가치관을 유쾌하게 풀어낼 예정"이라며 "무대 위에서는 볼 수 없었던 래퍼들의 새로운 면모와 인간적인 매력을 발견하는 재미를 기대해 달라"고 전했다.'래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'는 8월 7일 오후 9시 엠넷플러스에서 첫 에피소드를 공개한다. 이후 매주 월요일 후속 에피소드가 공개되며, Mnet에서는 매주 목요일 오후 10시 두 편이 연속 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr