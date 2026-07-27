가수 전소미의 여동생이 카메라를 응시하고 있다. / 사진=에블린 SNS

사진=에블린 SNS

가수 전소미의 여동생이 훌쩍 큰 근황을 전했다.지난 25일 에블린은 자신의 인스타그램에 "headshots📸"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 전소미의 여동생이 다양한 표정을 지어 보이고 있는 모습. 특히 마지막에는 언니 전소미를 등에 업는 등 듬직한 면모를 뽐내 눈길을 끌었다. 해당 사진에는 전소미가 "마지막은 너무 너만 잘 나온 거 아니냐"라는 댓글을 달기도 했다.한편 에블린은 2009년생으로 언니 전소미와 8살 차이가 난다. 에블린은 SBS 예능 파일럿 프로그램 '박스라이프'와 KBS 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등에 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr