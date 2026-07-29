소녀시대 최수영이 휴식을 위해 해외 장기 거주까지 고민했지만, 엄정화의 연락을 받고 '오케이 마담 2' 출연을 결심했다고 밝혔다./사진제공=하퍼스바자

소녀시대 최수영이 휴식을 위해 해외 장기 거주까지 고민했지만, 엄정화의 연락을 받고 '오케이 마담 2' 출연을 결심했다고 밝혔다./사진제공=하퍼스바자

소녀시대 최수영이 휴식을 위해 해외 장기 거주까지 고민했지만, 엄정화의 연락을 받고 '오케이 마담 2' 출연을 결심했다고 밝혔다.패션 매거진 '하퍼스 바자' 코리아는 8월 12일 개봉하는 영화 '오케이 마담 2'의 주역 최수영과 함께한 화보 및 인터뷰를 공개했다.최수영은 "6년 전 '오케이 마담' 시사회에 관객으로 참석했다. 티파니와 같이 보러 갔던 기억이 난다. 내가 그 영화에 합류하다니, 사람의 인연이라는 게 참 신기하다"고 말했다. 이어 "사실 작품을 제안받았을 때만 해도 당분간 조금 쉬고 싶은 마음이었다. 해외로 떠나려고 장기 거주도 알아보고 있었다"고 털어놨다.그는 "내가 맡은 '안야'라는 인물이 계속 눈에 밟히더라. 자기가 원하는 바를 이루기 위해서 밑도 끝도 없이 달려가는 유쾌한 악마 같은 여자다. 자려고 누우면 떠올랐다. 잘할 수 있을 것 같은데 하는 욕심도 생겼다. 게다가 악역은 처음이었다"고 설명했다.최수영은 "운명적으로 다가왔던 것 같다. 그런 상태에서 엄정화 선배님이 직접 연락을 주셔서 마음을 먹게 됐다"며 출연을 결심한 배경을 전했다.최수영은 "원래 사람은 실수도 하고, 그 과정에서 정이 생기기도 한다. 그런데 요즘 사회는 각자의 경계가 너무 분명해지다 보니 절대 실수하면 안 되고, 민폐 끼치면 안 되고, 그러면서 교감도 줄어드는 것 같다"고 말했다.이어 "극장이 예외적인 공간 아닐까. 함께 웃고 울고 호흡하고…. 설사 전혀 모르는 사람이 의자를 차더라도 말이다"라고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr