그룹 NCT 127의 정규 7집 'BLINGY' 로고 이미지. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 오는 8월 정규 7집 'BLINGY'(블링이)를 발표한다.NCT 127은 오는 8월 24일 오후 6시 각종 글로벌 음원 플랫폼을 통해 정규 7집 'BLINGY'를 발매한다. 앨범에는 총 9곡이 수록된다.이번 앨범은 데뷔 10주년을 맞아 지난 활동을 돌아보는 동시에 앞으로도 팀으로 함께 나아가겠다는 의미를 담았다.NCT 127은 2016년 데뷔 이후 '소방차'(Fire Truck), 'Cherry Bomb'(체리 밤), 'Regular'(레귤러), '영웅 (英雄; Kick It)', 'Sticker'(스티커), 'Fact Check (불가사의; 不可思議)'(팩트체크), '삐그덕 (Walk)' 등을 발표하며 활동해 왔다.앨범 발매 이후에는 다섯 번째 월드투어 'NEO CITY - THE REDLINE'(네오 시티 – 더 레드라인)을 시작한다. NCT 127은 오는 9월부터 새 투어를 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.정규 7집 'BLINGY'는 음원과 같은 날 음반으로도 발매되며, 예약 판매는 27일부터 온·오프라인 음반 매장에서 진행된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr