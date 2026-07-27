배우 소지섭./텐아시아 DB

소지섭이 스태프들에게 금을 선물했다./SNS

배우 소지섭이 SBS '김부장' 스태프들에게 통 큰 선물을 했다.지난 26일 스태프들의 SNS에는 소지섭이 금을 전용 케이스에 담아 동료 배우와 스태프에게 전달했다는 글이 올라왔다.최근 “이번 작품을 함께하며 큰 감동과 행복을 느꼈다”며 “언제나 묵묵히 각자의 자리에서 김부장을 빛내준 여러분들께 감사드린다”는 글과 함께 금을 선물했다.소지섭은 지난해 넷플릭스 드라마 '광장' 촬영이 끝난 후에도 스태프들에게 금 한 돈 씩을 선물한 바 있다. 그는 당시 “주인공을 맡은 후로는 계속 뭔가를 선물했다. 이번에도 마찬가지였다. 배우, 매니저, 스태프 등 웬만한 사람에게 모두 선물했다”고 말했다. 이어 “촬영이 무사히 끝난 것에 대한 감사의 뜻이다. 이 사람들이 있어야 저도 있는 것”이라며 “금은 협찬도 안 되니까 진심으로 준비했다. 세상이 어려워지면 나중에 팔아서 쓰라는 의미였다”고 언급한 바 있다.소지섭은 소속사 51k를 통해 “보이지 않는 곳에서도 누구보다 애써주신 스태프의 노고가 있었기에 지금의 ‘김부장’이 완성될 수 있었다”며 “매 순간 좋은 호흡으로 함께해 준 배우분들께도 진심으로 감사드린다”는 종영 소감을 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr