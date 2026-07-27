영화 '암살자(들)'의 유해진 스틸이 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'에서 유해진은 형사를 연기한다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 배우 유해진이 연기한 철구 캐릭터 스틸을 공개했다. 유해진은 이번 작품에서 영부인 저격 사건의 진실을 추적하는 형사로 변신한다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품이다.유해진은 영부인 저격 사건 현장을 직접 목격한 중부서 경감 철구 역을 맡았다. 사건의 진실을 파헤치기 위해 위험한 의혹을 추적하는 인물로, 형사의 집념과 신념을 중심으로 극을 이끈다.유해진은 영화 '왕의 남자', '베테랑', '택시운전사', '파묘', '왕과 사는 남자' 등 흥행작에 출연하며 폭넓은 필모그래피를 쌓아왔다. 이번 작품에서는 사건을 직접 목격한 형사로 분해 기존과는 또 다른 연기 변신을 선보일 예정이다.공개된 스틸에는 사건 직후 광복절 기념식장에서 혼란스러운 현장을 바라보는 철구의 모습이 담겼다. 아수라장 속에서도 단서를 놓치지 않으려는 예리한 눈빛이 긴장감을 더한다.또 다른 스틸에서는 경찰서에서 심각한 표정으로 통화에 집중하는 철구의 모습도 확인할 수 있다. 사건을 둘러싼 수상한 정황을 추적하는 형사의 집요한 수사 과정과, 점차 거대한 진실에 다가가는 인물의 모습이 담겨 영화 속 전개에 대한 궁금증을 높인다.'암살자(들)'은 올 추석 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr