'1박 2일'이 3주 연속 시청률 하락세를 보인 가운데, 멤버들의 좌충우돌 하계 워크숍이 막을 내렸다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

'1박 2일'이 3주 연속 시청률 하락세를 보인 가운데, 멤버들의 좌충우돌 하계 워크숍이 막을 내렸다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

'1박 2일'이 3주 연속 시청률 하락세를 보인 가운데, 멤버들의 좌충우돌 하계 워크숍이 막을 내렸다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

'1박 2일'이 3주 연속 시청률 하락세를 보인 가운데, 멤버들의 좌충우돌 하계 워크숍이 막을 내렸다.지난 26일 방송된 KBS 2TV 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 '2026 하계 워크숍' 두 번째 이야기가 공개됐다. 이날 시청률은 6.3%를 기록했다. 334회 7.4%를 시작으로 335회 6.6%, 336회 6.4%에 이어 3주 연속 하락세를 나타냈다.추첨 볼 획득 미션이 모두 끝난 뒤 '1박 2일' 최초의 '반차 사용권' 주인공을 가리는 추첨이 진행됐다. 가장 많은 추첨 볼을 확보한 딘딘·이준 팀이 당첨되면서 둘째 날 일정을 모두 면제받았다. 두 사람은 다음 날 기상과 동시에 퇴근이 확정되자 기쁨을 감추지 못했다.멤버들은 베이스캠프로 이동해 저녁 식사 복불복 '1박 2일 명랑운동회'에 돌입했다. 멤버들과 담당 연출진이 한 팀이 돼 최종 우승을 놓고 경쟁했고, 우승팀에게는 최고급 한우가 상품으로 걸렸다.1, 2라운드를 모두 제압한 문세윤·이기택 팀은 무난한 우승이 예상됐지만, 배점이 높아진 3라운드에서 김종민·이용진 팀이 1위를 차지하며 동점을 만들었다. 결국 두 팀은 줄다리기 결승전을 치렀고, 문세윤·이기택 팀이 최종 승리를 거머쥐었다. 두 사람은 한우를 맛보며 저녁 식사를 즐겼고, 최하위에 머문 딘딘·이준 팀은 상추와 쌈장으로 끼니를 대신했다.식사 후 제작진은 "오늘은 사이좋게 전원 실내 취침을 하겠다"고 공지했다. 하지만 곧바로 단체 취침 복불복 미션 '여기로 헤쳐 모여'가 시작됐고, 멤버들은 사전에 세운 작전대로 움직였지만 미션에 실패했다.이들은 취침 대신 새벽 3시까지 이어지는 심야 일정에 참여했다. 상호 평가와 레크리에이션, 독서 퀴즈, 파트너 요가, 핑퐁 미션 등이 차례로 진행됐고, 김종민과 이준, 이어 문세윤과 딘딘이 먼저 취침에 성공했다. 마지막까지 남은 이용진과 이기택은 핑퐁 미션을 통과한 뒤에야 잠자리에 들었다.다음 날 반차 사용권을 획득한 이준과 딘딘은 곧바로 퇴근했고, 김종민·문세윤·이용진·이기택은 마지막 일정인 '참참참 단체 사진' 미션에 나섰다. 성공하면 즉시 퇴근할 수 있었지만 네 사람 모두 미션에 실패하면서 수원 팔달산 등산 벌칙을 받았다. 네 멤버는 팔달산 정상에 올라 현수막을 들고 단체 사진을 촬영한 뒤에야 길었던 '2026 하계 워크숍' 일정을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr