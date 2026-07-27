배우 김설현이 가족과 함께한 강릉 여행 브이로그를 공개했다./ 사진 = 유튜브 ‘김설현 KIMSEOLHYUN’ 영상 캡처

배우 김설현이 가족과 함께한 강릉 여행 브이로그를 공개했다./ 사진 = 유튜브 ‘김설현 KIMSEOLHYUN’ 영상 캡처

배우 김설현이 가족과 함께한 강릉 여행 브이로그를 공개했다.지난 26일, 김설현은 자신의 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN'을 통해 강릉 여행 브이로그를 공개했다. 이번 영상은 가족들을 만나기 위해 강릉을 찾은 하루를 기록한 콘텐츠로, 여행지의 풍경은 물론 가족들과 함께하는 자연스러운 순간들을 담아냈다.공개된 영상에서 김설현은 이른 아침 출발해 강릉으로 향했다. 현지에서 가족들과 만나 강릉의 맛집을 찾아 국수와 회무침 등을 함께 즐기며 여행의 시작을 알렸고, 현지인들이 즐겨 찾는 식당에서 소소한 대화를 나누는 모습이 담겼다.이후 김설현은 부모님, 언니 그리고 조카 소담이와 함께 삼척 장미축제를 방문했다. 장미가 가득한 산책길과 장미 터널을 거닐며 여유로운 시간을 보내는가 하면, 아이스크림과 간식을 함께 먹고 다양한 체험 프로그램에도 참여했다.특히 조카 소담이와 함께 손을 잡고 축제를 둘러보거나 팔찌를 만들고 스티커를 고르는 등 눈높이에 맞춰 다정하게 시간을 보냈다. 장난을 주고받고 함께 놀아주는 모습에서는 배우 김설현이 아닌 친근한 이모의 모습이 자연스럽게 드러났다.여행의 마지막은 강릉의 ‘빵터지는 빵 페스타’로 이어졌다. 가족들과 함께 다양한 빵을 고르고 나눠 먹으며 웃음꽃을 피운 김설현은 여행을 마무리한 뒤 서울로 돌아가는 모습을 담아 브이로그를 마쳤다. 특별한 일정보다 가족과 함께하는 평범한 하루를 담담하게 기록한 이번 콘텐츠는 여행의 즐거움과 일상의 소중함을 자연스럽게 전했다.이번 브이로그는 여행지의 풍경과 맛집, 축제, 가족과의 대화까지 이상의 순간을 김설현만의 따뜻한 시선으로 기록하며, 편안한 힐링 콘텐츠로서 채널만의 색깔을 보여줬다.한편, 김설현은 올 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’(가제)와 2027년 상반기 방송 예정인 JTBC 드라마 ‘인간X구미호’ 등 다양한 차기작들을 통해 시청자들과 만날 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr