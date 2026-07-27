그룹 스트레이 키즈의 디지털 앨범 'SKZ-REPLAY 2026 Pt.1' 커버 이미지. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 디지털 앨범 'SKZ-REPLAY 2026 Pt.1'(스키즈 리플레이 2026 파트 원)을 발표한다.스트레이 키즈는 오는 8월 1일 디지털 앨범 'SKZ-REPLAY 2026 Pt.1'을 발매한다. 그룹은 지난 26일 공개한 'STAYweeK'(스테이위크) 일정에 이어 27일 트랙리스트와 커버 이미지를 공개했다.앨범에는 타이틀곡 'Battle Ground (Korean Version)'을 비롯해 'Roman Empire'(로만 엠파이어), 'LOVER'(러버), '유성우 (Raining stars)'(유성우 (레이닝 스타스)), 'MIC&BRUSH'(마이크앤드브러쉬), 'PERFUME'(퍼퓸) 등 총 17곡이 수록된다. 미공개 자작곡과 공연에서 선보인 멤버별 솔로곡, 'SKZ-RECORD'와 'SKZ-PLAYER'를 통해 공개했던 곡들을 한데 담았다.카세트테이프를 모티브로 한 커버 이미지는 그룹의 음악 활동을 돌아보는 이번 프로젝트를 표현했다. 'SKZ-REPLAY 2026 Pt.1'은 연초에 공개된 'STEP OUT 2026'("스텝 아웃 2026")에서 예고한 프로젝트의 첫 번째 앨범으로, 추후 'SKZ-REPLAY 2026 Pt.2'도 공개될 예정이다.스트레이 키즈는 현재 서울 KSPO DOME에서 새 월드투어 'RUN IT'를 진행 중이며, 오는 8월 7일 새 미니앨범 'THIS & THAT'을 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr