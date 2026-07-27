서장훈이 당당한 외도 고백에 분노한다./사진제공=JTBC

서장훈이 당당한 외도 고백에 분노한다./사진제공=JTBC

JTBC ‘연애전쟁’에 출연한 여자친구가 당당하게 외도 사실을 고백한다.오는 28일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 6화에는 배우 정이랑이 특별 외교관으로 출연하는 가운데, 성적 트러블을 겪고 있는 4년 차 ‘발전 커플’(발기부전 커플)의 연애사가 공개된다. 여자친구는 “남자친구와 단 하나를 제외하고 모든 게 다 잘 맞는다”라고 밝힌다.이들이 갈등을 겪고 있는 이유는 바로 남자친구의 발기부전. 특히 “육체적 사랑이 중요하다”라고 밝힌 여자친구는 “남자친구에게 사랑받는 느낌이 없다”라고 고백한다.여자친구는 충격적인 사실을 고백해 이효리, 서장훈, 김희철, 정이랑을 경악하게 한다. “남친이 허락한 외도였다”고 당당히 밝히며 다른 사람과 깊은 관계를 맺은 적이 있다고 고백한 것.서장훈은 “말 같지도 않은 소리를 하고 있어”라며 인내심의 한계를 보이더니 “이건 이혼숙려캠프에도 못 나와”라며 분노한다. 이어 서장훈은 외도 사건이 있었음에도 헤어지지 못하는 발전 커플에게 “사랑 아냐! 착각하지 마”라고 진심을 꾹꾹 눌러 담은 팩트 폭격을 쏟아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr