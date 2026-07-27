민도희가 알바를 구직 중인 일상을 공개했다./사진=텐아시아DB

민도희가 알바를 구직 중인 일상을 공개했다./사진제공=SBS

배우 민도희가 배우로서 일이 끊겼던 공백기에 카페 아르바이트를 했던 근황을 고백했다.지난 26일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 민도희의 새 '미우새'로 합류한 일상이 공개됐다.이날 민도희는 인터넷으로 아르바이트 구인 사이트를 살펴보며 일자리를 찾았다. 한 공고를 보고 전화를 건 뒤 과거 1년 3개월간 근무했던 이력을 말했지만, 마감 시간 경험이 없어서 구하지 못했다.결국 민도희는 과거 일했던 카페 사장에게 전화를 걸었고, "이번주에 하던 뮤지컬이 끝나서 다음 일까지 시간을 남아 알바는 찾고 있는데, 구하기가 너무 힘들다"고 털어놨다. 이에 카페 사장은 민도희에 대해 "눈치도 빠르고 일 습득력도 좋다"며 "도희 씨는 어디서든 잘할 것"이라고 응원했다.서장훈은 스튜디오에 출연한 민도희의 어머니에게 "딸이 공백기에 아르바이트하는 걸 알고 있었냐"고 물었고, 어머니는 그렇다고 답했다. 신동엽이 "알아보는 사람이 많아서 아르바이트하기 쉽지 않을 텐데 대견하다"고 하자 민도희의 어머니는 "공백기가 너무 오래 이어져 도희 자존감이 많이 떨어졌었다"며 "일단 나가서 뭐라도 해보라고 했다. 아르바이트하면서 자존감이 많이 올라간 것 같더라"고 전했다.이후 민도희 집에 드라마 ‘응답하라 1994’에서 호흡을 맞췄던 김성균, 바로가 찾아왔다. 바로는 손호준이 민도희의 알바 소식을 알고 속상해 울었던 일화를 언급했다. 이에 민도희는 “오랜만에 번개로 만나서 알바를 끝내고 갔다. 뭐 하고 왔냐고 물어보길래 아무 생각 없이 알바를 한다고 했는데, 술 한 잔 하고 갑자기 '네가 왜 알바를 해야 하냐'면서 울었다. 오빠가 우니까 나도 눈물이 나더라”고 회상했다.김성균은 “그 후 네가 며칠 연락 안 받았다고 호준이가 걱정하더라. 자기가 울어서 상처받은 거 같다고”고 전하자 민도희는 “그때 핸드폰이 고장 났나 해서 바꿨다. 새로 개통을 했는데 오빠들에게 전화가 많이 와 있어서 너무 놀랐다"고 해명했다.공백기 동안 엄마와 살고 있었다는 민도희. 민도희의 어머니는 “일이 없어서 너무 힘들어하니까 이 일을 그만해야 하나 이런 생각도 하더라. 방에서도 안 나오고 쳐다보는 것도 힘들었다. 보통 같으면 화를 냈을 텐데 서로 눈치를 봤다. 서로 살엄음판을 걸었다”고 떠올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr