앤더블 쇼콘/ 사진 제공=YH엔터테인먼트

앤더블 쇼콘/ 사진 제공=YH엔터테인먼트

앤더블 쇼콘/ 사진 제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 데뷔 첫 쇼콘을 마쳤다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 지난 25~26일 마카오에서 쇼콘 '2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious'(이하 'Welcome to Qurious')를 개최하고 아시아 4개 도시에서 열린 쇼콘을 마무리했다.'Welcome to Qurious'는 'Curiosity Study Club'이라는 콘셉트를 바탕으로 멤버들의 호기심과 성장 과정을 공연으로 풀어낸 무대다. 앤더블은 서울을 시작으로 요코하마, 고베, 마카오까지 아시아 4개 도시를 돌며 팬들과 만났다. 특히 마카오 공연은 양일 2회 모두 전석 매진을 기록하며 현지의 높은 관심을 입증했다.공연은 미니 1집 타이틀곡 'Curious'와 서브 타이틀곡 'Aura' 무대로 막을 올렸다. 다섯 멤버는 팀워크를 앞세운 퍼포먼스로 현장 분위기를 끌어올렸다. 멤버별 솔로 무대도 공연의 포인트였다. 일부 세트리스트를 도시별로 다르게 구성해 공연마다 새로운 볼거리를 마련했고, LED와 레이저 등 특수효과를 더해 무대의 완성도를 높였다.도시별 커버 무대 역시 팬들의 호응을 얻었다. 서울에서는 뉴진스의 'Ditto', 요코하마와 고베에서는 Vaundy의 '怪獣の花唄'(괴수의 꽃노래), 마카오에서는 李榮浩(Ronghao Li)의 '戀人(Lovers)'을 선보이며 지역별로 차별화된 무대를 꾸몄다. 서울 공연에서는 교복 콘셉트를 선보였고, 마카오에서는 장하오가 직접 바이올린 연주를 들려주며 색다른 볼거리를 더했다.공연 말미에는 'Sugar Rush', 'Bed'에 이어 팬송 'Happy &'를 선보이며 쇼콘의 마지막을 장식했다. 팬들은 한국어 가사를 함께 따라 부르고 함성으로 화답했다.앤더블은 "팬들이 보내준 사랑과 응원 덕분에 행복한 시간을 보낼 수 있었다. 호기심의 여정의 시작을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다. 이제 막 첫걸음을 뗀 만큼 앞으로도 더 좋은 음악과 무대로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.마카오 마지막 공연에서는 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'를 상징하는 물음표(?)가 느낌표(!)로 바뀌는 영상이 공개됐다. 해당 영상은 앤더블의 다음 활동을 암시하며 팬들의 기대감을 키웠다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr