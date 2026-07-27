그룹 아일릿의 'ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’ in JAPAN' 도쿄 공연 현장. / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 첫 일본 투어를 마쳤다.아일릿은 지난 23일과 25~26일 일본 도쿄 토요타 아레나 도쿄에서 'ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in JAPAN' 마지막 공연을 열었다.이번 투어는 아이치를 시작으로 오사카, 후쿠오카, 효고, 도쿄 등 일본 5개 도시에서 총 11회 진행됐으며, 약 6만 명의 관객을 모았다. 전 회차가 매진되면서 일부 공연은 시야제한석과 스탠딩석이 추가로 판매됐다.도쿄 공연에서는 일본 두 번째 싱글 타이틀곡 'I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA)' 무대가 처음 공개됐다. 마지막 공연에는 피처링에 참여한 HANA의 지수와 모모카가 함께 무대에 올랐다. 공연 일부는 위버스와 틱톡, 유튜브를 통해 생중계됐으며 159개 국가·지역에서 시청했다.아일릿은 'Magnetic', 'Cherish (My Love)', '빌려온 고양이 (Do the Dance)', 'Almond Chocolate', 'Toki Yo Tomare' 등 총 24곡을 선보였으며, 팬들과 함께 떼창과 댄스 챌린지를 진행했다.아일릿은 첫 일본 투어를 마친 뒤 일본 두 번째 싱글 활동을 이어간다. 오는 8월에는 '메자마시 WANGAN 페스티벌'과 'LuckyFes 2026' 무대에 오를 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr