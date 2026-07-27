박성광 / 사진=텐아시아 DB

26일 방송한 KBS2 '개그콘서트'에서는 '불후의 명복'과 '전부 노래자랑'이 꾸며졌다 / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

'개그콘서트'가 박성광의 개그감 장례식 소동과 목소리 카멜레온들의 성대모창으로 코너를 꾸몄다.26일 방송한 KBS2 '개그콘서트'에서는 '불후의 명복'과 '전부 노래자랑'이 방송됐다. '불후의 명복'에서는 박성광이 '연대에 가려면 어떻게 하나요?'라는 질문에 '문 연 데로 가면 됩니다'라는 만담을 시도했다가 개그감 장례식의 주인공이 됐다.장현욱은 박성광이 회의실에서 항상 좋은 말을 해줬다며 영상을 공개했다. 영상은 박성광이 "박성호, 박준형 선배는 '공개재판'에서 하는 게 하나도 없다"고 말하는 AI 영상이었다. 그러자 박성호와 박준형이 조문하러 등장했고 두 사람은 펑펑 울며 "허경환보다 작은놈", "콩트가 아니라 실제였으면 좋겠다"라고 말했다.마지막으로 이수경이 등장해 "성광 선배 고백 못 받아줘서 미안하다"며 박성광이 자신을 집으로 불러 유혹했다고 말한다. 이수경이 그때 선물로 받은 것이라며 성인용 코스튬을 꺼냈고, 박성광은 다급하게 뛰어나와 코스튬을 무대 아래로 던졌다. 그런데 중년 여성 관객이 이를 주워 들고 덩실덩실 춤을 춰 웃음을 자아냈다.'전부 노래자랑'에서는 60명의 목소리를 낼 수 있는 '성대모창단' 안윤상·김성원·양기웅이 2NE1의 'Fire'를 불렀다. 세 사람은 최민식, 지드래곤, 김종민 등 연예인뿐만 아니라 베놈, '주토피아' 나무늘보 등 영화 속 캐릭터들의 목소리로 'Fire'를 소화했다. 특히 안윤상은 전·현직 대통령들을 마치 복사한 것처럼 성대모사 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr