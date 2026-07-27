전 방송인 예정화가 근황을 전하고 있다. / 사진=예정화 SNS

배우 마동석의 아내가 근황을 전했다.예정화는 지난 26일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 서핑을 뜻하는 이모티콘과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 예정화가 해변가에서 물놀이를 즐기고 있는 모습. 특히 그는 방송 활동 당시 때 그대로 탄탄한 몸매를 유지하고 있어 눈길을 끌었다.예정화는 MBC '마이 리틀 텔레비전'으로 유명세를 얻었다. 이후 2016년 11월 마동석과 열애중이라는 소식이 알려졌고 이듬해 방송 활동 등을 전면 중단했다.한편 예정화는 1988년생으로 올해 만 38세다. 2021년 마동석과 결혼했으며, 슬하에 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr