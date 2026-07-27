영케이 정규 2집 'YOUNGEST' 라운드 인터뷰 / 사진=JYP엔터테인먼트

영케이 정규 2집 'YOUNGEST' 라운드 인터뷰 / 사진=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 영케이가 솔로 컴백을 앞두고 10kg을 감량했다.영케이(Young K)는 최근 서울 동대문구 모처에서 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트) 발매 기념 인터뷰를 열었다.영케이는 이번 솔로 컴백을 위해 다이어트에 힘을 쏟았다. 영케이는 "예뻐 보이려고 4~5개월 동안 10kg 정도를 감량했다. 운동 없이 오로지 식단으로만 살을 뺐다. 그럼에도 불구하고 너무 예민해지지 않고 잘 버텨주는 이 몸을 주신 부모님께 감사하다는 말을 전화로 해드렸다. 건강검진에서도 문제없다고 했다"고 말했다.소속사 JYP엔터테인먼트의 대표이사 정욱도 영케이의 변화를 보고 극찬했다. 영케이는 "정욱 사장님도 뮤직비디오가 잘 나왔다고 하셨다. 뮤직비디오가 잘 나왔다고 해주신 건 처음이었다"라고 말했다. 그는 "'영현아, 뮤직비디오 잘 나왔더라. 잘 말렸어'라고 말씀하셨다"고 전했다.영케이는 8월 14일부터 16일까지 인천 인스파이어 아레나에서 솔로 투어의 포문을 연다. 그는 "콘서트를 진행하려면 체력이 필요해서 이제는 다시 찌울 생각"이라며 증량을 예고했다.'영기스트'는 영케이가 오랜 시간 스스로에게 던져온 수많은 물음에 대한 현재까지의 답을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Shut The Door'를 포함해 'Marionette'(마리오네트), 'F world'(에프 월드), 'Hey Honey'(헤이 허니), '응원가', 'SPIKE'(스파이크), 'Yonge St.'(영 스트릿), 'million reasons'(밀리언 리즌즈), '우리가 헤어질 100가지 이유 (with JINJOO of DNCE)', 'Drivin’ into Hell'(드라이빈 인투 헬), 'whatever'(왓에버), 'Goodbye, Love'(굿바이, 러브), '집으로 향한다', '안개꽃', '작업실에서 커피를'까지 총 15곡이 수록된다.영케이의 솔로 정규 2집 '영기스트'는 27일 오후 6시에 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr