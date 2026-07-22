권은비, 다이어트 심하게 했나…일본서 뼈말라+젓가락 몸매

가수 권은비가 일본에서 여유로운 여행을 즐기며 근황을 전했다.권은비는 최근 자신의 SNS를 통해 일본 여행 중 촬영한 사진 여러 장을 공개했다. 이번 여행에는 프로젝트 그룹 아이즈원(IZ*ONE)에서 함께 활동했던 김민주도 동행해 변함없는 우정을 자랑했다.공개된 사진 속 권은비는 브라운 컬러로 염색한 단발 헤어로 한층 부드러운 분위기를 자아냈다. 화이트 슬리브리스에 데님 쇼츠, 얇은 카디건을 걸친 편안한 차림으로 일본 전철 안에 서 있는 모습이다. 손에는 음료를 들고 여행의 순간을 자연스럽게 즐기며 꾸밈없는 매력을 보였다.특히 기존의 밝은 헤어 컬러와는 또 다른 브라운 헤어가 눈길을 끌었다. 차분하면서도 청순한 이미지가 더해져 색다른 분위기를 완성했다.두 사람은 유명 관광지뿐 아니라 현지 전철을 이용하며 일본 곳곳을 자유롭게 둘러보는 모습으로 여행의 묘미를 만끽했다. 무대 위 화려한 스타의 모습 대신 편안한 여행객으로 변신한 일상이 팬들의 관심을 모았다.한편 권은비와 김민주는 아이즈원 활동을 통해 인연을 맺은 뒤 그룹 활동 종료 이후에도 꾸준히 친분을 이어오며 남다른 우정을 보여주고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr