배우 주상욱이 시즌2에 대한 생각을 말했다./사진제공=HB엔터테인먼트

배우 주상욱이 시즌2 가능성에 대해 말했다.SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 맞아 23일 서울 강남구 HB엔터테인먼트 사옥에서 배우 주상욱을 만났다.지난 25일 종영한 '김부장'은 평범했던 아빠 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 주상욱은 주학건설 대표 주강찬 역을 맡아 데뷔 후 처음으로 악역에 도전했다.극 중 주강찬은 비참하고 쓸쓸한 결말을 맞았다. 주상욱은 "맨 마지막에 입원해서 휠체어 타고 깁스하고 기자들 앞에 서는데, 기자로 위장한 금이빨(조복래 분)가 와서 칼로 잔인하게 찌른다. 쓸쓸한 퇴장이었다"고 회상했다.결말에 대해 만족하냐고 묻자 주상욱은 "권선징악이 당연하다고 생각한다. 죽었다고 나오진 않지만, 마지막 장면은 쓸쓸했다"고 밝혔다.시즌2 제작 가능성에 대해서는 긍정적인 기대감을 표했다. 주상욱은 "시즌2는 무조건 나오지 않을까. 시즌2에는 새로운 악역이 나오지 않을까 싶다"면서도 "저는 어떻게든 하고 싶다. 안 나오지 않을까 싶지만, 카메오로 착하게 살고 있는 모습 조그마하게라도 나왔으면 좋겠다"고 웃어 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr