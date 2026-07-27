이미지 크게보기 사진 = 배우 민도희가 공백기에 일자리를 구하는 모습 / SBS '미운 우리 새끼'

'응답하라 1994' 민도희가 작품 공백기 동안 카페 아르바이트를 구하고 있는 근황을 공개했다.26일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 새 멤버로 합류한 민도희의 일상이 그려졌다.이날 민도희는 화이트 톤에 깔끔한 복층 오피스텔을 공개했고, 이어 구인구직 사이트를 살펴보며 아르바이트를 찾았다.그는 여러 카페에 직접 전화를 걸었다. 민도희는 "마감 경력이 없는데 괜찮을까요?"라고 묻거나 "6개월 이상 근무는 어려울 수 있다"라는 등의 일자리 조건을 확인했다.결국 여러 카페에서 거절을 당하는 상황이 오자 민조희는 "일자리 구하기가 쉽지 않다"라며 아쉬움을 내비쳤다. 과거 함께 일했던 카페 사장에게도 연락해 근황을 전했다.민도희는 "최근 뮤지컬이 끝나 다음 작품까지 시간이 남았다. 동네에서 알바를 찾고 있는데 쉽지 않다"고 말했다. 이에 카페 사장은 "도희 님은 눈치도 빠르고 일도 금방 배웠다. 어디를 가도 잘할 것"이라며 응원의 말을 전했다.민도희의 어머니는 "공백기가 길어지면서 자존감이 많이 떨어졌었다. 일을 시작한 뒤 생기도 돌고 많이 좋아졌다"고 전했고, 민도희는 이후 '응답하라 1994'에서 호흡을 맞춘 김성균, 바로를 만나 오랜만에 이야기를 나눴다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr