사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 단아하면서도 화려한 비주얼을 선보였다.안현모는 최근 자신의 인스타그램에 '뷰티클리닉 터치미'를 홍보하며 "출연자분들 예뻐지는 모습보며 아름다운 자극 마니마니 받아가세요~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안현모는 연한 핑크색 배경 앞에서 몸을 살짝 옆으로 돌리고 두 손을 가지런히 모은 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있다.화이트 시스루 블라우스 위로 브라운과 레드 컬러가 섞인 체크 드레스를 겹쳐 입었으며 어깨선이 강조된 실루엣과 풍성한 소매가 우아한 분위기를 만들었다. 소매 끝을 장식한 화이트 프릴과 길게 늘어진 리본이 섬세한 포인트를 더했고 산호 모양을 닮은 레드 드롭 귀걸이가 얼굴 양옆으로 내려오며 화려한 색감을 살렸다. 머리카락은 깔끔하게 올려 묶어 안현모의 또렷한 이목구비와 단정한 스타일을 강조했다.이를 본 팬들은 "안현모님 홧팅", "이쁘세여", "너무 예뻐", "자주 봐서 너무 좋아요", "단아하구나", "고저스 그 잡췌에요" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생으로 43세인 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr