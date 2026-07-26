‘최우수산’이 아이들과 특별한 추억을 쌓는다./사진제공=MBC

‘최우수산’이 아이들과 특별한 추억을 쌓는다./사진제공=MBC

‘최우수산’이 아이들과 특별한 추억을 쌓는다.오늘(26일) 저녁 6시 5분 방송될 MBC ‘최우수산’ 10회에서는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 아이들과 불암산 애기봉 등산에 나서는 가운데 최연소 게스트 군단의 순수하고 귀여운 활약이 예고돼 관심이 더해지고 있다.허경환의 조카 리아는 코미디언인 삼촌의 끼를 그대로 물려받은 모습으로 눈길을 끈다. 리아가 유쾌한 입담은 물론 코르티스 ‘REDRED’, 아일릿 ‘It's Me’ 등 핫한 아이돌 그룹의 안무를 꿰고 있는 것. 그뿐만 아니라 ‘최우수산’에서 가장 좋아하는 멤버로 음악 취향(?)이 맞는 붐을 꼽은 리아는 붐과 ‘It's Me’ 합동 무대를 선보이며 흥 부자의 면모를 보여준다.나물을 좋아하는 붐의 딸 윤서는 끝없는 고사리 먹방으로 흐뭇한 미소를 유발한다. 또한 유세윤과 양세형이 아이들을 위해 직접 요리한다고 해 아이들의 입맛을 사로잡을 수 있을지 궁금증을 자극하고 있다. 붐은 안양예술고등학교 재학 시절 '3대 천왕'이라고 불릴 만큼 인가 많았다고 전해졌다.‘시우 아빠’ 장동민이 ‘윤서 아빠’ 붐과 미래에 사돈이 될 큰 그림을 그린다. 시우는 장동민에게 3세 동갑내기 친구 윤서를 잘 챙겨주라는 당부를 듣고, “걱정마. 내가 지켜줄게”라는 스윗한 멘트를 날린다. 이에 붐은 장동민의 속내를 간파, 웃음을 터뜨렸다는 후문이다.불암산 애기봉에 도전하는 예능 1.5인자들과 아이들의 이야기는 오늘(26일) 저녁 6시 5분에 방송되는 ‘최우수산’에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr