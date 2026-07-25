김연아가 단발 헤어스타일을 공개했다. / 사진=김연아 SNS

전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 단발머리 스타일을 찰떡 소화했다.김연아는 지난 24일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 패션 매거진 '엘르'서 촬영한 화보 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 김연아는 블루 컬러 드레스에 칼단발 헤어스타일을 한 채 카메라를 응시하고 있다. 흰 피부와 군살 없는 어깨라인이 고스란히 나타나 감탄을 자아냈다.다른 사진에서는 실크 소재의 흰 블라우스를 입고 또 다른 분위기를 연출했다. 젖은 듯한 머리 스타일과 카리스마 있는 표정은 평소 단아한 이미지와는 또 다른 시크하고 세련된 매력을 뽐냈다.김연아는 2022년 그룹 포레스텔라 고우림과 결혼했다. 결혼 후 활발한 활동을 이어가며 SNS로 근황을 공개하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr