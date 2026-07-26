사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 블랙 민소매 롱 원피스와 브라운 숄더백을 매치하고 전시 공간을 둘러보며 우아한 비주얼을 선보였다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "작가의 말대로 '지극히 평범하고도 소중한 일상'이지만 사랑스러운 너희 부부와 함께해서 특별했던 오늘"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 작가 소개와 전시명이 적힌 벽 앞에서 안내물을 얼굴 가까이 모아 든 채 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 웨이브를 넣은 긴 머리가 어깨 아래로 흘러내렸으며, 블랙 민소매 롱 원피스와 브라운 가죽 숄더백이 차분한 색상 대비를 이뤘다. 손가락의 실버 반지와 손목의 블랙 팔찌는 간결한 스타일에 섬세한 포인트를 더했다.산과 나무, 물가 풍경이 담긴 대형 작품 앞에 선 31기 정희는 몸을 옆으로 돌린 채 정면을 응시했다. 허리선을 따라 길게 내려오는 블랙 원피스가 늘씬한 실루엣을 드러냈고, 등에 멘 브라운 숄더백과 손에 든 안내물이 전시를 관람하는 모습을 자연스럽게 보여줬다.커다란 원형 조명이 비치는 벽 앞에서 31기 정희는 안내물을 두 손에 모아 든 채 빛을 바라봤다. 바닥까지 길게 내려오는 원피스와 옆으로 흐르는 웨이브 헤어가 부드러운 윤곽을 만들었으며 따뜻한 조명과 그림자가 차분한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "사랑스럽다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘세용 누나", "예뻐요", "그만예뻐주세여" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr