사진 = 장원영 인스타그램

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아이브 장원영이 레드 체크 미니 드레스를 입고 몬치치 인형을 품에 안은 채 장난스러운 표정과 인형 같은 비주얼을 선보였다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "치치몬치치 언니랑 집에 가자"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 브라운 컬러의 의자에 앉아 몬치치 인형을 두 팔로 감싸 안고 카메라를 바라보고 있다. 레드와 화이트 컬러가 어우러진 체크 패턴의 민소매 미니 드레스는 어깨와 치맛단의 프릴 디테일로 풍성한 실루엣을 만들었으며, 높게 올려 묶은 헤어와 레드 귀걸이가 사랑스러운 스타일을 완성했다.의자에 바르게 앉은 장원영은 몬치치 인형을 무릎 위에 올린 채 한 손으로 브이 포즈를 취했다. 주변에 놓인 커다란 인형들과 드레스의 색감을 맞춘 레드 오픈토 힐이 조화를 이루며 화보처럼 정돈된 분위기를 더했다.몬치치를 가슴에 꼭 끌어안은 장원영은 입술을 살짝 내밀고 정면을 응시했다. 얼굴 옆으로 자연스럽게 내려온 잔머리와 또렷한 아이 메이크업이 섬세한 이목구비를 강조하고 넓게 퍼진 체크 스커트가 발랄한 분위기를 살렸다.얼굴을 가까이 담은 클로즈업에서 장원영은 몬치치와 볼을 맞댄 채 옆을 바라보며 입술을 내밀었다. 인형의 레드 리본과 턱받이는 체크 드레스와 자연스럽게 어우러졌고 장원영의 핑크빛 메이크업과 선명한 눈매가 화면을 가득 채웠다.이를 본 팬들은 "원영은 예뻐", "인형이 인형을 안고 있네요", "너무 예뻐", "우와아아아", "장원영 언니는 그냥 몬치치 같이귀여우심", "누가 인형이야" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr