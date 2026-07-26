사진 = SBS '김부장' 캡처

사진 = SBS '김부장' 캡처

SBS 금토드라마 '김부장'이 가족을 지키기 위해 모든 것을 내던진 세 아빠의 마지막 사투와 눈물의 재회, 그리고 웃음과 감동이 공존한 해피엔딩으로 2026년 최고의 흥행 드라마다운 품격 있는 피날레를 완성했다.지난 25일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장' 최종회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.4%, 전국 23.0%, 순간 최고 27.1%를 기록했다. 특히 순간 최고 시청률 27.1%는 자체 최고 기록으로, 마지막까지 꺾이지 않은 ‘김부장’의 뜨거운 흥행 저력을 입증했다. 이로써 '김부장'은 10회 연속 동시간대 전 채널 1위를 차지한 것은 물론 2026년 방송된 미니시리즈 최고 시청률 기록을 다시 한번 새로 쓰며 압도적인 흥행 신드롬의 대미를 장식했다. 2049 시청률 역시 평균 7.4%, 최고 8.42%를 기록하며 전 세대를 아우르는 폭넓은 인기를 증명했다.이날 김부장(소지섭 분)은 성한수(최대훈 분)와 박진철(윤경호 분)의 자녀인를 납치한 주강찬(주상욱 분)의 잔혹한 함정에 스스로 걸어 들어갔다. 주강찬은 세 친구를 링 위에 세운 뒤 "친구를 죽일지, 자식을 죽일지 너희가 선택하라"라고 협박하며 "66만 죽으면 애들은 산다"라고 성한수와 박진철에게 김부장을 쓰러뜨리라고 명령했다. 김부장은 분날 쓰러뜨려야 애들이 산다 분라며 목숨을 기꺼이 내놓았고 성한수와 박진철은 울분을 삼킨 채 주먹을 휘둘렀다. 그러나 이는 김부장이 짜낸 역전의 한 수였다. 두 사람은 쇠창살을 향해 공격을 이어가며 이를 떨어뜨렸고 마침내 김부장과 성한수, 박진철은 힘을 합쳐 주강찬 일당을 제압하며 통쾌한 역전극을 완성했다.이후 김부장은 자신과 민지의 삶을 파괴한 주강찬의 악행을 끝까지 응징했다. 주학건설의 비리와 검은 거래가 수면 위로 드러나면서 관련자들이 줄줄이 몰락했고 리응령(이재용 분) 또한 모든 정보를 빼앗긴 채 강성(김성규 분)에 의해 북한으로 다시 보내지는 복수를 당했다. 주강찬 역시 금이빨(조복래 분)에게 자신이 저지른 범죄의 대가를 처참하게 치르며 악인들을 향한 통쾌한 사이다가 완성됐다.모든 임무를 마친 김부장은 죽음을 위장한 뒤 마침내 김민지에게 돌아갔다. 납골당에서 다시 마주한 두 사람은 애써 눈물을 참았지만 "이제 다신 안 떠날 거야"라는 아빠의 말에 김민지는 끝내 품에 안겨 오열했다. 새로운 이름과 신분으로 다시 살아가게 된 부녀는 서로를 조금씩 알아가기로 약속했고 각자의 삶으로 돌아갔던 성한수와 박진철은 변함없이 나타나 두 사람의 이사를 돕고 함께 식사를 하며 여전한 우정을 이어갔다.나란히 안경을 쓴 채 걸어가는 김부장과 성한수, 박진철의 모습 위로 "세상의 모든 아빠들은 평범한 사람일 거다"며 "가족을 위해 일하고 엄마를 무서워하고 퇴근하고 돌아오면 가끔 발냄새가 나기도 하는"이라는 김민지의 내레이션이 흘러나왔다. 이어 "믿기 어렵겠지만 우리 아빠도 그저 평범한 중년의 아저씨일 뿐이다"며 "물론 나를 건드리지만 않는다면"이라는 마지막 한마디가 '김부장'만의 유쾌하고 강렬한 정체성을 다시 한번 각인시켰다. 여기에 김부장이 새로운 직장 ‘백호인력’의 면접을 보기 위해 이도규를 찾아가는 엔딩이 더해지며 의미심장한 기대감을 안겼다.스튜디오S 홍성창 대표는 "작품을 향한 시청자 여러분의 뜨거운 사랑 덕분에 감격스러운 성과를 얻게 되어 진심으로 감사드린다"며 "소지섭, 최대훈, 윤경호 배우를 비롯한 전 출연진의 압도적인 열연과 깊은 부성애가 전하는 공감대, 그리고 시원한 액션 카타르시스가 완벽하게 어우러진 덕분에 많은 사랑을 받을 수 있었고 앞으로도 완성도 높은 웰메이드 콘텐츠로 보답하겠다"는 감사 인사를 전했다.제작진은 "정말 '김부장'의 첫 여정부터 마지막 순간까지 뜨거운 사랑과 응원을 보내주신 시청자분들에게 진심으로 감사드린다"라며 "가족을 지키기 위해 기꺼이 평범한 일상을 내던진 아버지들의 이야기가 시청자분들의 마음속에 따뜻한 위로와 통쾌한 에너지로 오래 남기를 바라고 김부장과 성한수, 박진철, 그리고 모든 인물의 새로운 시작을 끝까지 함께해 주셔서 감사하다"고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr