사진=JTBC '아는형님'

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'아는형님' 비투비 서은광이 주식과 코인, 사업 투자까지 연이어 실패했던 경험을 고백했다.25일 방송된 JTBC '아는 형님'은 'K팝 리더 특집'으로 동방신기 유노윤호, 비투비 서은광, 오마이걸 효정, 보이넥스트도어 명재현이 출연해 각자의 비하인드 스토리를 전했다.이날 서은광은 재테크 이야기가 나오자 씁쓸한 미소를 지으며 "원래라면 트리마제에 살고 있었을 것"이라고 농담 섞인 말을 꺼냈다. 이어 "나는 여러 가지를 경험했다"며 가장 후배인 명재현에게 "조심해야 한다"고 진심 어린 조언을 건넸다.서은광은 어린 시절 갑작스럽게 큰돈을 벌었던 당시를 떠올렸다. 그는 "경제 관념이 제대로 잡히지 않았을 때 큰돈이 생기니까 그냥 가만히 두는 게 불안했다. 뭔가를 계속 해놔야 할 것 같았다"고 말했다.결국 그는 주식과 가상자산은 물론 사업에도 뛰어들었다. 서은광은 "주식도 하고 코인도 하고, 가게도 해보고 카페와 음식점도 함께 운영했다"고 털어놨다.하지만 결과는 기대와 달랐다. 서은광은 "지금은 다 없어졌다. 정말 비싸게 배웠다"고 솔직하게 인정했다. 이어 "그 뒤로는 차곡차곡 모으고 있다"고 덧붙이며 실패를 계기로 투자보다 안정적인 자산 관리의 중요성을 깨달았다고 밝혔다.유노윤호는 군 복무 시절 있었던 일화를 공개하며 또 다른 반전을 안겼다. 그는 "제대 후 시간이 6개월 정도 남았는데 전문하사 제의를 받았다"고 밝혔다.유노윤호는 "군 생활을 해보니 재미있었다. 시키는 일을 하면 되고 밥도 다 주고 괜찮을 것 같았다"며 "회사에 전화해 '이 업계에서 해본 사람이 없으니 제가 먼저 해보고 싶다. 군대에서 배우는 것도 많다'고 이야기했다"고 회상했다.하지만 SM엔터테인먼트의 반응은 달랐다. 그는 "회사 고위 간부님들이 '본분을 잊지 마라'며 말렸다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.이를 들은 서장훈이 "연예인 최초 아니냐"고 묻자 유노윤호는 "이왕 할 거면 최초로 해야지. 이 시간은 다시 돌아오지 않는다"고 답하며 특유의 도전 정신을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr