사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로 31기 경수가 카페에서 편안한 일상 속 훈훈한 비주얼을 선보였다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "Umm~~~~☕️🍰🍑🍃🍜📷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 창가 옆 브라운 소파에 앉아 한 손에는 음료가 담긴 유리잔을, 다른 손에는 휴대전화를 들고 환하게 웃고 있다. 아이보리 니트 반소매 폴로셔츠와 연한 블루 컬러의 와이드 데님 팬츠를 매치했으며 블랙 스마트워치와 실버 팔찌로 깔끔한 포인트를 더했다.같은 소파에 몸을 기댄 31기 경수는 손가락으로 브이 포즈를 취한 채 카메라를 차분하게 바라봤다. 폴로셔츠 앞부분에 안경을 걸고 휴대전화를 무릎 위에 내려놓은 모습에서 자연스럽고 편안한 분위기가 드러났다.식당 테이블 앞에 앉은 31기 경수는 집게와 가위를 양손에 들고 커다란 뼈가 붙은 고기를 자르고 있다. 면과 고기가 담긴 그릇 주변에는 고수와 양념이 놓였으며 음식에 시선을 둔 표정이 식사에 집중한 모습을 보여줬다.모자이크 타일로 만든 글자가 펼쳐진 벽 앞에서 31기 경수는 콤팩트 카메라를 얼굴 가까이 들고 사진을 촬영했다. 테이블 위 종이컵과 휴대전화가 식당의 편안한 분위기를 더하고 손목의 스마트워치와 실버 팔찌가 아이보리 폴로셔츠와 자연스럽게 어우러졌다.이를 본 팬들은 "사람도 장소도 음식도 모두 좋네요", "카페사진 너무 잘 찍어서 너무 놀라움", "자상하고 다정하고 잘생김까지 가진 멋진 남친상", "여기 얼굴맛집이네요", "진짜 넘 멋진 남자친구상", "두 분 더운데 사진 잘보고있어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr