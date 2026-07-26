방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 김원훈의 예측 불가 무리수 개그에 유재석이 결국 폭발했다.25일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범, 김원훈이 함께한 '놀뭐 일기2' 편이 공개됐다.이날 김원훈은 방송 내내 몸을 사리지 않는 개그 욕심으로 웃음을 노렸지만, 예측 불가한 돌발 행동에 유재석마저 폭발했다.김원훈은 족구 경기 전부터 개인기를 연달아 선보이며 분위기를 띄우려 했다. 이에 유재석은 "개인기는 충분하니까 이제 너무 다 하려고 하지 마. 다음에 또 우리가 봐야 하지 않냐"고 조언했다. 하지만 김원훈은 "나온 김에 다 하는 게 낫지 않냐. 다음이 없을 것 같아서 그렇다"고 답하며 웃음을 자아냈다.족구 경기에서도 김원훈의 열정은 계속됐다. 몸을 던져 공을 받아내는가 하면, 유재석이 실점하자 배를 드러내고 춤을 추며 "재석 선배님은 족구 안 해보셨죠?"라고 도발했다. 유재석은 "다치면 안 된다. 몸을 아껴야 한다. 일이 커진다"고 걱정했지만, 김원훈은 "다치면 병원 가면 된다"고 받아쳐 멤버들을 폭소하게 했다.결정적인 장면은 경기 후 휴식 시간에 나왔다. 유재석, 허경환, 곽범이 물을 마시며 쉬고 있던 가운데 김원훈은 물병으로 바지를 적시며 마치 소변 보는 개그를 선보였다. 이어 "화장실 갈 시간이 없어서. 아 짜릿해"라며 실제 실수를 한 것처럼 상황극을 펼쳤다.예상치 못한 무리수에 유재석은 입을 틀어막으며 말을 잇지 못했고, 하하와 주우재는 "참아야 한다"며 웃음을 터뜨렸다. 하지만 김원훈은 "어, 또 나온다"고 상황극을 이어갔고, 결국 유재석은 "원훈아, 노력하는 건 너무 고마운데 혹시 어디서 미션 받고 와서 그런 건 아니지?"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.김원훈은 "열심히 하는 것밖에 없다"고 해명했지만, 유재석을 비롯한 멤버들은 끝없는 무리수에 혀를 내둘렀다. 몸을 사리지 않는 열정과 예측 불가한 개그가 이어지며 김원훈은 이날 방송의 강렬한 웃음 포인트를 책임졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr