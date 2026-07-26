사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 박진영이 과거 누드 화보 촬영 당시 아버지에게 처음으로 크게 혼났던 일화를 공개했다.25일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에는 가수 박진영이 누드 화보 비하인드와 가족들의 반응을 솔직하게 전했다.이날 박진영은 지난해 워터밤에서 화제를 모은 핫핑크 시스루와 비닐 바지를 언급하며 "54세에 아직도 워터밤에 나가는 게 주책일까 봐 걱정했다"고 말했다. 이어 "무대가 끝난 뒤 영상을 봤는데 관객들이 물총을 맞으면서 너무 좋아하더라. 30분 동안 정신이 없었다"고 돌아봤다.올해도 워터밤 무대에 오르는 그는 "다시 섭외가 왔고 주제곡까지 만들어 달라는 요청을 받았다. 제 신곡이 워터밤 주제곡이 됐다"고 밝혔다.의상에 대한 질문에는 "비닐은 한 번 했으니까 비장의 무기가 하나 더 있다"며 "망사"라고 답해 웃음을 안겼다. 초록빛 망사 의상까지 공개하며 또 한 번 파격적인 무대를 예고했다.하지만 부모님은 늘 아들의 화려한 행보를 걱정했다고. 전현무가 "비닐 옷 입을 때 부모님께 혼나지 않았냐"고 묻자 박진영은 "부모님은 '조용히 살자' 스타일이다. 단체사진도 부담스러워하시는데 아들이 너무 시끄러우니까 감당이 안 되셨다"고 말했다.특히 과거 누드 화보 촬영 당시를 떠올리며 "아버지와 저녁을 먹고 있는데 9시 뉴스에 누드 화보가 나왔다"고 회상했다.당시 뉴스에서는 박진영의 누드 화보를 두고 충격과 논란이라는 표현까지 사용했고, 회사원이었던 아버지는 적잖이 당황했다고.박진영은 "아버지가 회사를 다니셨는데 '저렇게까지 해야 하냐'며 딱 한 번 화를 내셨다"고 털어놨다.한편 박진영은 지난해에 이어 올해도 2년 연속으로 '워터밤' 무대에 오른다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr