이미지 크게보기 사진 = 가수 장윤정이 남편 도경완에게 집안일 맡겼다고 밝혔다 / 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘도장TV’

가수 장윤정이 남편 도경완에게 집안일을 맡겼다고 밝힌 가운데 도경완이 특별한 쇼핑을 했다.25일 ‘도장TV’채널에는 ‘얼마까지 알아보셨어요?’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 도경완은 스위스 제네바를 찾았고, 현지에서 시계 매장을 둘러봤다.도경완은 “제가 여러분들께 말씀은 안 드렸는데 제가 손목시계를 굉장히 좋아한다. 스위스산 손목시계를 굉장히 좋아하는 입장에서 론가, 론 스트릿에 왔다”고 말했다.이어 “여기가 명품도 많고 딱 한 군데만 보라면 여기를 보는 게 나을 것 같아서 론가에 와서 과연 어떤 구경거리가 있는지 손목시계 위주로 여러분들과 한번 공유를 해보고자 카메라를 꺼냈다”고 설명했다.그는 “도장TV 스위스 제네바까지 왔는데 그냥 갈 순 없지 않나. 한국인의 자존심이 있지. 시계인의 명예가 있지. 그래서 중요 발표하겠다. 하나 사겠다. 진짜 없는 돈 쪼개가지고 제가 사겠다”고 밝혔다.이후 여러 시계를 살펴보던 도경완은 고민하는 모습을 보였다. 그는 “제가 있는 건 이거다. 얘도 너무 사고 싶다. 한곳에도 재고가 없어서 50만 원이라고 하면 60~70만 원에 판다”고 말했다.이어 스위스 한정판 시계를 두고 고민하던 그는 “너무 고민된다. 뭘로 사지?”라고 했다.시계를 구매한 뒤에는 특별한 선물 계획도 꺼냈다. 도경완은 자신의 이름으로 삼행시를 남긴 구독자 가운데 직접 한 명을 골라 스위스에서 마련한 손목시계를 보내겠다고 밝혔다.앞서 장윤정은 유튜브 채널 ‘달라스튜디오’에 출연해 도경완을 언급해 화제를 모았다.이날 장윤정은 한 시민과 대화를 나누던 중 “요즘에는 이런 집이 많다”며 “잘하는 사람이 하는 게 맞다”고 말했다.이어 자신의 결혼 생활에 대해 “우리도 내가 바깥양반이다. 그렇게 하는 게 맞다”고 말해 웃음을 안겼다.한편 장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr