사진=황신혜 유튜브

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배우 황신혜가 유튜브 채널 해킹으로 7년 가까이 쌓아온 기록을 잃을 뻔했던 심경을 털어놨다.25일 황신혜는 최근 자신의 유튜브 채널 '황신혜의 cine style'을 통해 해킹 피해 이후 복구된 채널을 다시 찾은 소감을 전했다.황신혜는 "얼마 전 채널이 없어졌었다. 살면서 이렇게 무섭고 슬프고 힘들었던 감정을 오랜만에 느꼈다"며 당시를 떠올렸다.이어 "해킹 이야기를 주변에서 많이 들었지만 직접 당해보니 너무 무섭고 황당했다"며 "몇 년 동안 쌓아온 시간과 내 인생의 기록들이 한순간에 다 날아갔다고 생각하니 울음이 나오더라"고 고백했다.그는 "돈으로도 살 수 없는 소중한 추억들이 사라졌다는 생각에 너무 힘들었다. 차라리 주식 망하는 게 낫다"고 털어놨다. 특히 7~8년 동안 운영해 온 채널에는 가족과 친구들, 일상의 기록이 모두 담겨 있었기에 상실감은 더욱 컸다고.황신혜는 "엄마와의 추억, 딸과의 추억, 친구들과의 추억까지 내 인생이 그대로 담겨 있는 공간이었다"며 "그 모든 것이 사라졌다고 생각하니 믿기 어려웠다"고 말했다.그러면서 "유튜브 측에서 '조금만 기다리면 복구할 수 있다'고 했지만 혹시라도 못 찾을까 봐 마음을 졸였다. 구글과 유튜브 관계자분들이 정말 많이 도와주셨고, 약 4주 만에 채널을 되찾을 수 있었다"고 전했다.채널이 복구된 뒤에도 쉽게 접속하지 못했다는 황신혜는 "복구됐다는 소식을 들었는데도 채널을 열어볼 수가 없었다. 채널이 사라졌던 트라우마가 너무 생생했다"며 "조심스럽게 화면을 열었는데 7~8년간의 땀과 노력, 시간, 추억들이 그대로 남아 있는 걸 보고 정말 행복했다"고 말했다.황신혜는 이번 일을 계기로 자신의 유튜브 채널이 얼마나 소중한 존재인지 다시 깨달았다고 밝혔다. 그는 "내가 생각했던 것 이상으로 이 채널이 나에게 큰 의지와 힘을 주는 공간이었다"며 "무엇보다 구독자분들의 응원과 메시지, 격려가 얼마나 큰 힘이 되는지 다시 느꼈다"고 감사의 마음을 전했다.이어 "함께 걱정해 주시고 채널이 복구됐을 때 함께 기뻐해 주셔서 정말 감사하다"며 "이번 경험을 계기로 앞으로 더 열심히, 더 재미있고 유익한 콘텐츠를 만들겠다"고 다짐했다.황신혜는 마지막으로 "저보다도 주변 친구들과 구독자분들이 더 많이 걱정해 주셨다. 그 마음에 다시 한번 감사드린다"며 "더위에 건강 잘 챙기시고 앞으로도 좋은 모습으로 찾아뵙겠다"고 인사를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr