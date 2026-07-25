사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 배우 강훈이 태연으로 지은 2행시 이후 생긴 뜻밖의 후유증을 털어놨다.25일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 tvN 새 드라마 '최애의 사원'의 주역 강훈, 김혜준, 김아영이 게스트로 출연했다.이날 강훈은 지난해 '놀토'에서 화제를 모았던 '태연 2행시' 이후 생긴 고충을 솔직하게 고백해 웃음을 안겼다.붐은 "강훈 씨가 '놀토' 공포증이 생겼다고? 우리는 사랑하는데?"라고 운을 뗐다. 이에 강훈은 "다들 너무 편하게 잘해주시는데, 어디를 나가도 2행시를 시키신다. 제가 그렇게 잘하는 사람이 아닌데"라며 부담을 토로했다.강훈은 지난 출연 당시 태연의 이름으로 "태연 누나, 연하는 어때요?"라는 2행시를 선보이며 설레는 플러팅으로 큰 화제를 모았다. 당시 재치 있는 고백은 방송 직후 온라인에서도 화제를 모았고, 이후 각종 인터뷰와 행사에서도 빠지지 않는 질문이 됐다.문세윤은 "명작이었다"며 당시 2행시를 극찬했고, 붐 역시 "공식 인터뷰에 가도 2행시를 해달라고 하지 않냐"고 거들었다. 이에 강훈은 "다 거절하고 있다. 여기서만 하겠다"고 말해 출연진의 박수를 받았다.그러자 피오는 "준비됐다고요?"라며 기습적으로 2행시를 요청했고, 태연과 넉살은 "왜 그래"라며 강훈을 감쌌다. 하지만 강훈은 "뭐 어떤 거요?"라고 받아쳐 모두를 놀라게 했고, 이내 "나중에 준비해서 하겠다"고 웃으며 상황을 넘겼다.붐이 "태연 2탄 가야지"라고 분위기를 몰아가자 태연은 "내가 더 부담스럽다"고 말하며 강훈의 심정에 공감해 훈훈한 분위기를 만들었다. 출연진들은 게임을 하는 내내 강훈이 허공을 바라보며 2행시를 고민하는 모습을 지켜보며 웃음을 터뜨렸다.한편 김혜준, 김아영도 다양한 에피소드를 공개했다. 김혜준은 김동현을 '자존감 지킴이'로 꼽으며 "지난 출연 때 김동현이 부족한 게 티 나지 않게 도와줬다"고 고마움을 전했다. 김아영은 데이식스 팬인 스타일리스트의 이야기를 전하며 화기애애한 분위기를 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr